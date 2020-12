Liga - Le Real Madrid enchaine face à l'Athletic Bilbao

Troisième victoire consécutive pour le Real Madrid de Zinédine Zidane ! À domicile, à Valdebebas (centre d'entrainement), les Merengue se sont imposés 3-1 face à l'Athletic Bilbao dans ce match en avance de la 19ème journée. En supériorité numérique dès la 14ème minute suite au carton rouge de Raul Garcia (14ème), après un deuxième avertissement reçu pour un geste de frustration, les Madrilènes ont fini par trouver la faille juste avant la pause, à la 45+2ème. Sur un mouvement collectif initié par Ferland Mendy, Toni Kroos profite d'une remise en retrait de Valverde pour frapper du gauche à ras de terre et tromper Unai Simon.

En deuxième mi-temps, les Basques égalisent malgré leur infériorité numérique par l'intermédiaire de Capa (52ème). Toutefois, le Real, en bonne forme ces derniers temps et surtout depuis la victoire contre l'Atlético ce week-end (2-0), va finir par reprendre l'avantage grâce à l'inévitable Karim Benzema. Le Français, parfaitement servi par Carvajal, s'élève plus haut que tout le monde pour envoyer le ballon au fond des filets (74ème). Au bout du temps additionnel, l'ancien Lyonnais va s'offrir un doublé (90+2ème) ! Avec cette victoire, le Real prend la 3ème place de la Liga, à 3 longueurs de l'Atlético (2ème) et de la Real Sociedad (1er).