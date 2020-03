Liga - Le Real Madrid met le FC Barcelone au tapis (résumé et notes)

Grâce à des réalisations de Vinicius et Mariano, le Real Madrid s'est offert le scalp du FC Barcelone (2-0) et remporte le Clasico à l'occasion de la 26ème journée de Liga.

Liga - 26e Journée Real Madrid 2 - 00 - 0 FC Barcelone Vinicius Junior 71'

M. Díaz 90' +2



Un Clasico qui sentait le chaos. Postés au deux premières places du championnat depuis dès mois, les deux poids lourds espagnols font la course en tête en Liga, une routine. Pourtant, le parcours 2019-2020 des deux équipes n'est pas immaculé. Plusieurs coups sont venus entacher ce long marathon au cours duquel seule l'une des deux sera sacrée. Un Clasico qui sentait le K.O, également. Au coude à coude dans cette saison indécise, le sort de la Liga se jouait peut-être ce dimanche soir, au Santiago Bernabéu. Sur la pelouse, l'enjeu se faisait ressentir et la métaphore du combat de boxe est parlante pour imager le match entre les vingt-deux acteurs. Tour à tour, les deux blocs ont eu des phases de possession. De chaque côté, le maintien de la garde a été longtemps préféré à l'offensive.

Les Madrilènes ont bien tenté le crochet du gauche avec de nombreux contres initiés par Vinicius dans le couloir gauche, mais le Brésilien a souvent pêché dans le dernier geste lors du premier acte. Le Barça, lui, a longtemps jaugé son adversaire, est venu prendre la température aux abords de la surface de réparation et a lâché les premiers coups. Enfermé dans le couloir gauche, Griezmann a vu l'espace béant dans le dos de la défense dans lequel s'est engouffré Arthur. Après avoir résisté au retour de Kroos, le Brésilien s'est retrouvé face à Courtois mais le gardien belge a sauvé le Real une première fois (34e). A peine le temps de laisser refroidir ses gants, le portier madrilène a remporté son second duel, face à Messi. Prise a défaut par une longue ouverture de Busquets, la défense madrilène à laisser filer La Pulga mais sa frappe, trop axiale, a rencontré Courtois (38e). Au gong marquant la fin du premier round, le Barça menait donc aux points, mais tout restait à faire.

Le Real rend les coups...

Après l'entracte, les points ont été inscrits par le Real Madrid, sous l'impulsion d'Isco. Après avoir passé un quart d'heure sur le reculoir, le Barça a encaissé les premiers coups. Isco, sans élan, a enroulé une frappe vers la lucarne opposée depuis l'entrée de la surface mais Ter Stegen s'est envolé pour réaliser une parade magistrale (56e). A peine le temps pour les Blaugrana de reprendre leurs esprits qu'Isco était de retour aux affaires. Sur un centre en rupture de Caraval, le milieu de poche s'est élevé plus haut que les défenseurs pour placer une tête. Bien qu'il ait touché le ballon sur la tentative de l'Espagnol, Ter Stegen a été secondé par Piqué, auteur d'un sauvetage sur sa ligne (61e). Asphyxiés, Alba et consorts ont en plus retenu leur souffle sur une volée du plat du pied de Benzema, passée juste au dessus des buts (63e).

... puis met le Barça K.O

Si Braithwaite a bien failli trouver l'ouverture lors d'un moment d'égarement de la défense madrilène (70e), le Real Madrid a envoyé son adversaire dans les cordes ! Lancé dans un déboulé côté gauche après une passe de Kroos dans le bon tempo, Vinicius a pris sa chance dans un angle fermé. Son tir, légèrement contré par un tacle en catastrophe de Piqué, a battu Ter Stegen au premier poteau (71e) ! Sonnés mais pas encore vaincus, les Blaugrana sont de nouveau passés tout près de porter un coup derrière la tête de leur adversaire. Sur un coup franc de Messi frappé vers le premier poteau, Piqué s'est fait oublier par la défense mais a totalement dévissé sa tête (83e). L'occasion du Barça est passée, et le Real Madrid a porté le coup de grâce.

Surprise de la liste de Zinédine Zidane, Mariano Diaz, habituellement laissé au placard, a envoyé le Barça au tapis. Entré en jeu à la 91ème minute à la place de Benzema, l'hispano-dominicain a scellé la victoire des siens sur son tout premier ballon ! Grâce à sa vitesse, il a laissé la défense catalane sur place et, en glissant, a réussi à loger le ballon dans un tout petit espace pour tromper Ter Stegen (90e+2) ! Après sept Clasicos sans victoire, le Real Madrid retrouve le goût de la victoire face à son éternel rival et reprend par la même occasion les commandes de la Liga !

LES NOTES

RMCF : Courtois (7) - Carvajal (6,5), Ramos (6,5), Varane (4), Marcelo (5) - Casemiro (7), Kroos (6), Valverde (6), Isco (7) - Vinicius (7), Benzema (5)

FCB : Ter Stegen (6) - Semedo (6,5), Piqué (6), Umtiti (6), Alba (5) - De Jong (4), Busquets (5), Arthur (4) - Messi (5), Griezmann (5,5), Vidal (4,5)