Liga - Le Real Madrid réagit et met la pression sur le Barça !

Éliminé de la Coupe du Roi jeudi soir face à la Real Sociedad (3-4), le Real Madrid a parfaitement rebondi en s'imposant largement sur la pelouse d'Osasuna (1-4), ce dimanche après-midi pour le compte de la 23ème journée de Liga. Malgré l'ouverture du score précoce signée Unai Garcia (13ème), les joueurs de Zinédine Zidane sont restés sereins. Peu après la demi-heure de jeu, Isco a d'abord permis à la Casa Blanca de recoller (33ème). Puis, à peine cinq minutes plus tard, Sergio Ramos a placé les siens en tête (38ème). Globalement maître de son sujet à Pampelune, le Real Madrid a ensuite alourdi la marque en fin de partie via Lucas Vazquez (84ème) et Luka Jovic (90ème+2). Suite à ce beau et large succès, les coéquipiers de Karim Benzema confortent leur première place au classement (52 points) et prennent provisoirement 6 unités d'avance sur le FC Barcelone, deuxième (46 points), qui défiera le Betis Séville en soirée (21 heures).

LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 7 février

Deportivo Alavés - Eibar : 2-1

Samedi 8 février

Levante - Leganés : 2-0

Getafe - Valence CF : 3-0

Real Valladolid - Villarreal CF : 1-1

Atlético Madrid - Grenade : 1-0

Dimanche 9 février

Espanyol Barcelone - Real Majorque : 1-0

Real Sociedad - Athletic Bilbao : 2-1

Osasuna - Real Madrid : 1-4

18h30 : Celta Vigo - FC Séville

21h : Betis Séville - FC Barcelone