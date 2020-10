Liga - Le Real Madrid remporte le Clasico face au Barça ! (résumé et notes)

Ce samedi, le FC Barcelone accueillait le Real Madrid pour le compte de la 7e journée de la Liga, pour un match qui sentait déjà la poudre avant le coup d'envoi. Ces deux équipes ont proposé du beau football. Retour sur le 245e Clasico de l'histoire, remporté par le Real Madrid (1-3).

Liga - 7e Journée FC Barcelone 1 - 31 - 1 Real Madrid Anssumane Fati 8'

5' F. Valverde

63' Sergio Ramos (P.)

90' L. Modric



Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontaient cet après-midi pour un match de la plus haute importance. Et on peut dire qu'il a tenu toutes ses promesses. Le match commence sur un rythme intense, avec deux équipes parfaitement concentrées et ambitieuses. Grâce à un trio offensif très mobile, les Merengue ouvrent le score par l'intermédiaire de Federico Valverde (5e minute), sur un très bon service de Karim Benzema (0-1). La réaction des Catalans ne se fera pas attendre, car à la 8e minute de jeu, Ansu Fati devient le plus jeune buteur dans l'histoire du Clasico (17 ans), sur un beau centre de Jordi Alba qui a plongé dans le dos de Nacho (1-1). Les Madrilènes sont en difficulté depuis l'égalisation, à cause d'un Ansu Fati très libre et qui décroche beaucoup. Ni Messi à la 24e minute après un crochet dévastateur sur Sergio Ramos, ni Benzema à la 25e minute ne permettent de donner l'avantage à leur équipe. Ces derniers ont buté sur respectivement Courtois et Neto, eux aussi auteurs d'une bonne performance en première mi-temps. A la 43e minute, Nacho cède sa place à Lucas Vazquez au poste d'arrière droit, lui l'ailier de métier. 1-1 à la mi-temps.

Sergio Ramos encore décisif

La deuxième mi-temps redémarre sur le même tempo. Les hommes de Ronald Koeman sont les plus dangereux, notamment à la 53e minute, où Coutinho, libre de tout marquage, aurait pu marquer de la tête mais le Brésilien manque le cadre. Mais à la 63e minute de jeu, à la suite d'un tirage de maillot de Clément Lenglet sur Sergio Ramos et l'intervention de la VAR, les Merengue obtiennent un pénalty. C'est Sergio Ramos lui même qui se charge de la sentence et transforme son tir au but, inscrivant son 100e but avec la Maison Blanche et redonnant l'avantage aux siens (1-2). Le Ballon d'or 2018 Luka Modric entre en jeu à la 69e minute de jeu à la place du premier buteur, l'Uruguayen Federico Valverde, qui sort sur blessure. Toujours pas de changements pour le Barça, qui bute sur une défense regroupée du Real Madrid, notamment avec un Marco Asensio positionné comme un latéral droit pour bloquer Jordi Alba. Les entrées tardives des internationaux français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé à la 81e minute ainsi que celle de Trincao n'apportent que très peu de changements dans l'animation offensive des Catalans. Toni Kroos, puis Ramos, butent sur Neto à la 85e minute, qui retarde l'échéance du match. Car Luka Modric, au terme d'un numéro de dribbles dans la surface des Barcelonais, creuse l'écart d'un bel extérieur du pied et offre la victoire à son équipe à la 90e minute (1-3). Le Real Madrid, avec cette victoire, s'empare de la 1e place de la Liga (13 points), pendant que le Barça occupe la 10e place (7 points). De quoi redonner de l'air à un Zinédine Zidane annoncé sur la sellette ces derniers temps, mais qui ne fait pas les affaires de Ronald Koeman.

LES NOTES

FC Barcelone : Neto (5) - Dest (5), Piqué (5), Lenglet (4), Alba (5,5) - Busquets (4), De Jong (6), Coutinho (5) - Pedri (3), Ansu Fati (7), Messi (5).

Real Madrid : Courtois (6) - Nacho (non noté) puis Lucas Vazquez (6), Varane (6,5), Sergio Ramos (7), Mendy (6,5) - Casemiro (6,5), Kroos (7), Valverde (6) - Asensio (6,5), Vinícius (6), Benzema (8).