Liga - Le Real Madrid reprend la tête après sa victoire sur Majorque

Le Real Madrid retrouve son fauteuil de leader en Espagne. Après la victoire du Barça hier face à Bilbao (1-0), les hommes de Zinédine Zidane n'avaient pas d'autre choix que de l'emporter pour retrouver la première place. C'est chose faite face au dix-huitième de la Liga, le Real Majorque (2-0). Les Madrilènes ont ouvert le score en première période par Vinicius Junior, qui confirme son très bon match du week-end dernier. Le Brésilien s'offre un joli lob après une feinte subtile dans la surface de réparation (19ème). Ce but risque encore une fois de faire parler en Catalogne puisque Carvajal fait une faute (non sifflée) au début de l'action sur Dani.

Au retour des vestiaires, le Real ajoute un deuxième but par son capitaine, Sergio Ramos. Le défenseur central envoie un coup-franc des 18 mètres en plein dans la lucarne avec deux pas d'élan seulement (56ème). À noter, côté Majorque, la bonne prestation de Takefusa, le jeune ailier japonais prêté justement par le Real Madrid, et l'entrée du mexicain Luka Romero (le plus jeune joueur à jouer un match dans l'histoire de la Liga (15 ans et 232 jours) !

(FT)

LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE LIGA

Lundi 22 juin

Villarreal - FC Séville : 2-2

Leganés - Grenade : 0-0

Mardi 23 juin

Levante - Atlético Madrid : 0-1

Real Valladolid - Getafe : 1-1

FC Barcelone - Athletic Bilbao : 1-0

Mercredi 24 juin

Deportivo Alavés - Osasuna : 0-1

Real Sociedad - Celta Vigo : 0-1

Real Madrid - Real Majorque : 2-0

Jeudi 25 juin

19h30 : Eibar - Valence CF

22h : Betis Séville - Espanyol Barcelone.

