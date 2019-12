Liga - Le Real Madrid reste muet face à l'Athletic Bilbao

Muet en dépit d'une grande quantité d'occasions, le Real Madrid a concédé le match nul sur sa pelouse face à l'Athletic Bilbao (0-0), en clôture de la 18ème journée de Liga. Malgré une nette domination en première période, les Madrilènes ont été mis en échec par un grand Unai Simon. Le portier de Bilbao s'est d'abord interposé devant Vinicius (11e) avant de détourner avec de la réussite un tir de Kroos sur son poteau (19e). A la demi-heure de jeu, il a capté une tête de Benzema et a ensuite été suppléé par Nuñez sur un tir excentré du numéro 9 madrilène (32e). Quelques minutes plus tard, Simon était de nouveau bien placé pour capter une seconde tête de l'attaquant français (38e). De leur côté, les Basques ont cru ouvrir le score avant la pause mais le but de Kodro a été logiquement refusé pour une position illicite (43e).

En seconde période, le Real Madrid a maintenu sa domination, sans parvenir à trouver la faille. Quelques secondes après son entrée en jeu, Nacho a trouvé la barre sur un coup de casque puissant (59e). Bale, quant à lui, a vu son tir flirter avec la lucarne (71e). Dans les dernières minutes, Jovic a touché du bois à son tour en envoyant sa tête au pied du poteau sur un centre de Carvajal (86e). Malgré une multitudes d'occasions, les Merengue se prennent les pieds dans le tapis et enchaînent une second match nul et vierge. Ils glissent ainsi à la seconde place et accusent deux points de retard sur le FC Barcelone.

Liga - 18e Journée Real Madrid 0 - 00 - 0 Athletic Bilbao

LES RÉSULTATS DE LA 18E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 20 décembre

Eibar - Getafe : 3-0

Samedi 21 décembre

Real Majorque - FC Séville : 0-2

FC Barcelone - Deportivo Alavés : 4-1

Villarreal CF - Getafe : 0-0

Real Valladolid - Valence CF : 1-1

Dimanche 22 décembre

Leganés - Espanyol Barcelone : 2-0

Osasuna - Real Sociedad : 3-4

Betis Séville - Atlético Madrid : 1-2

Levante - Celta Vigo : 3-1

Real Madrid - Athletic Bilbao : 0-0