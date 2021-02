Liga - Le Real Madrid s'impose dans la douleur à Huesca grâce à un excellent Raphaël Varane

Le Real Madrid se déplaçait à Huesca ce samedi après-midi dans le cadre de la 22ème journée de Liga. Les Merengue ont dominé cette rencontre mais ont régulièrement été mis en danger par les Oscenses. À la fin de la première période, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité et sans avoir inscrit le moindre but. En revanche, dès le début de la seconde mi-temps, le match change rapidement de physionomie. Malgré le pressing intense des Madrilènes, les hommes de Pacheta les prennent à revers en repartant de leur camp et en éliminant le bloc haut de la Maison Blanche en seulement trois passes. Sur un long ballon, Shinji Okazaki part dans le dos de la défense adverse et vient servir grâce à un centre en retrait Javi Galán. L'arrière gauche contrôle et enchaine d'une reprise du gauche qui vient se loger dans la lucarne de Thibaut Courtois (48ème). Mais seulement sept minutes plus tard, Raphaël Varane monte sur un coup-franc et vient égaliser. Karim Benzema se charge de le tirer et son tir vient frapper le haut de la barre transversale. Après plusieurs secondes dans les airs, le défenseur des Bleus saute plus haut que tout le monde et vient propulser de la tête le ballon au fond des filets (55ème).

Par la suite, pendant de longues minutes, le Real Madrid va accentuer sa domination sans parvenir à réellement mettre en danger son adversaire du soir. Il faudra un nouveau coup-franc pour changer le destin de ce match. Cette fois-ci, c'est Toni Kroos qui envoie un long ballon dans la surface et vient trouver la tête de Mariano Diaz. L'ancien joueur de l'OL remet le ballon au second poteau où c'est une nouvelle fois Varane qui vient marquer et offrir la victoire au Real (84ème). Grâce à ces trois points, la formation de Zinédine Zidane reste seconde et revient à sept points de l'Atlético Madrid. Huesca, de son côté, est toujours la lanterne rouge du championnat et compte quatre points de retard sur le premier non-relégable.

(FT)

LES RÉSULTATS DE LA 22ÈME JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 5 février

Deportivo Alavés - Real Valladolid : 1-0

Samedi 6 février

Levante - Grenade : 2-2

Huesca - Real Madrid : 1-2

18 heures 30 : Elche - Villarreal CF

21 heures : FC Séville - Getafe

Dimanche 7 février

14 heures : Real Sociedad - Cadix

16 heures 15 : Athletic Bilbao - Valence CF

18 heures 30 : Osasuna - SD Eibar

21 heures : Real Bétis - FC Barcelone

Lundi 8 février