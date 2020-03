Liga - Le Real Madrid s'incline face au Bétis Séville et laisse filer le Barça

Décidément le Real Madrid va très mal en ce moment. Les joueurs de Zinédine Zidane se sont en effet inclinés ce dimanche soir face au Bétis Seville (2-1) dans le cadre de la 27e journée de Liga et n'ont remporté que le Clasico face au FC Barcelone (2-0) lors de la précédente journée, en quatre matchs de championnat. Très moyens ce dimanche au Stade Benito Villamarín, les Madrilènes ont concédé l'ouverture du score par l'intermédiaire de Rechel Sidnei (40e), buteur sur une superbe frappe croisée qui est venue se loger dans la lucarne de Thibault Courtois. Les visiteurs sont néanmoins rapidement revenus dans le match grâce à Karim Benzema, buteur sur penalty juste avant la mi-temps (45+3e)

La deuxième période repartait sur les mêmes bases avec une équipe du Real Madrid très peu inspirée et inoffensive. Paradoxalement, c'est quand les visiteurs ont commencé à se montrer dangereux que les Sévillans ont marqué leur deuxième but. Après une mauvaise passe en retrait de la part de Benzema, Cristian Tello se présentait seul face à Courtois et prenait facilement le gardien Belge à contre-pied (82e). Malgré une dernière occasion pour Vinicius Jr, le Real Madrid s'incline donc face au Bétis Séville et laisse le Barça seul en tête de la Liga. Les locaux remontent de leur côté à la douzième place du championnat et prennent huit points d'avance sur la zone de relégation.

Liga - 27e Journée Bétis Séville 2 - 11 - 1 Real Madrid Sidnei 40'

Tello 82'

45' +3 K. Benzema (P.)



LES RESULTATS DE LA 27EME JOURNEE DE LIGA

Vendredi 6 mars

Alavés - Valence : 1-1

Samedi 7 mars

Eibar - Majorque : 1-2

Atlético - Séville : 2-2

Barcelone - Real Sociedad : 1-0

21h : Getafe - Celta Vigo

Dimanche 8 mars

Osasuna - Espanyol : 1-0

Valladolid - Athletic Bilbao : 1-4

Levante - Grenade : 1-1

Villarreal - Leganés : 1-2

Bétis Séville - Real Madrid : 2-1