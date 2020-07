Liga - Le Real Madrid termine par un nul à Leganés

La saison 2019-2020 de Liga a fermé ses portes ce dimanche soir à l'issue de sa 38ème et dernière journée. Le Real Madrid, sacré champion jeudi, a bouclé son exercice avec un match nul prolifique en buts sur le terrain du CD Leganés (2-2). Dans cette rencontre, les joueurs de Zinedine Zidane ont mené à deux reprises après des buts signés Sergio Ramos (9ème) et Marco Asensio (52ème). Mais le club local, batailleur, est revenu à chaque fois, Bryan Gil (45ème+1) puis Roger Assalé (78ème) trompant la vigilance d'Alphonse Areola, titularisé dans le but de la Maison Blanche. Avec ce score de parité, le Real Madrid termine avec 87 points au compteur. Le CD Leganés, qui devait impérativement s’imposer pour se maintenir, est relégué.

Dans les autres résultats du soir, l’Atlético Madrid, au Wanda Metropolitano, n'a pu faire mieux que match nul face à la Real Sociedad (1-1). Adnan Januzaj, en toute fin de match (87ème), a répondu à l'ouverture du score de Koke (30ème). Grâce à ce point arraché de haute lutte, le club de San Sebastian termine à la sixième place du classement (56 points) et se qualifie pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Les Colchoneros de Diego Simeone, eux, conservent leur troisième rang (70 points), devant le FC Séville, quatrième (70 points également), qui a disposé du Valence CF sur la plus petite des marges (1-0). Le Villarreal CF, qui cartonné le SD Eibar un peu plus tôt dans la soirée (4-0), finit cinquième (60 points).

Liga - 38e Journée Leganes 2 - 21 - 1 Real Madrid Bryan Gil 46'

R. Assalé 78'

9' Sergio Ramos

52' Marco Asensio



LES RÉSULTATS DE LA 38E JOURNÉE DE LIGA