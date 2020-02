Liga - Le Real Madrid tombe dans le piège face à Levante

Le Real Madrid a subi une énorme déconvenue ce samedi soir. A l'Estadio Ciudad de Valencia, la Maison Blanche est tombée face à Levante (1-0) lors de la 25ème journée de Liga. Dominateurs lors de cette partie, les Merengue n'ont jamais réussi à trouver la faille et ont même perdu Eden Hazard sur blessure à la 67ème minute de jeu. Tout juste de retour à la compétition après une longue absence, le Belge est sorti en boitant, touché à la cheville.

Et ce qui devait arriver, arriva... Malgré de belles phases de jeu, les Madrilènes ont payé leur manque d'efficacité dans le secteur offensif en encaissant un but sublime de José Luis Morales dans le dernier quart d'heure (79e). Ce second faux pas de suite en championnat intervient une semaine avant le Clasico face au FC Barcelone. Et à cette occasion, le Barça se rendra dans la capitale dans la peau du leader puisque les Blaugrana comptent désormais deux points d'avance sur le Real en tête de la Liga.

Liga - 25e Journée Levante 1 - 00 - 0 Real Madrid Morales 79'



LES RÉSULTATS DE LA 25E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 21 janvier

Betis Séville - Real Majorque : 3-3

Samedi 22 janvier

Celta Vigo - CD Leganés : 1-1

FC Barcelone - SD Eibar : 5-0

Real Sociedad - Valence CF : 3-0

Levante - Real Madrid : 1-0

Dimanche 23 janvier

12h : Osasuna - Getafe

14h : Deportivo Alavés - Athletic Bilbao

16h : Real Valladolid - Espanyol Barcelone

18h30 : Getafe - FC Séville

21h : Atlético Madrid - Villarreal CF