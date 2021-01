Liga - Le triplé d'En Nesyri permet à Séville de battre la Real Sociedad dans un match de folie !

Il ne fallait pas arriver en retard devant ce FC Séville - Real Sociedad ! Dans le cadre de choc de la 18ème journée de Liga entre deux prétendants à l'Europe, les Andalous s'imposent (3-2) grâce à un triplé de Youssef En Nesyri. L'attaquant marocain n'a pas tardé à se mettre en valeur, d'abord en poussant au fond des filets un ballon de Fernado qui avait devancé la sortie de Remiro (4ème). Bien lancés dans ce match, les Sévillans vont vite déchanter puisque sur un long ballon aérien, Diego Carlos manque totalement son dégagement et lob son propre gardien (5ème). Les compteurs sont remis à zéro, mais En Nesyri va remettre Séville devant deux minutes plus tard. La Real Sociedad n'abdique pas et va de nouveau égaliser par Alexander Isak qui reprend victorieusement un corner frappé par Oyarzabal (14ème). Deux partout au quart d'heure de jeu, et ce sera le score à la pause. La seconde période débute sur les mêmes bases que la première et Youssef En Nesyri est encore l'acteur principal. Le numéro 15 coupe un centre d'Ocampos pour s'offrir le triplé (46ème). Le FC Séville va cette fois tenir pour s'imposer (3-2) et revenir 6ème du classement avec 30 points, à égalité avec la Real Sociedad.

Liga - 18e Journée FC Seville 3 - 22 - 2 Real Sociedad Y. En Nesyri 4'

Y. En Nesyri 7'

Y. En Nesyri 46'

5' Diego Carlos (CSC)

14' A. Isak



LES RÉSULTATS DE LA 18E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 8 janvier

Celta Vigo - Villarreal : 0-4

Samedi 9 janvier

FC Séville - Real Sociedad : 3-2

Atletico Madrid - Athletic Bilbao (reporté)

18 heures 30 : Grenade - FC Barcelone

21 heures : Osasuna - Real Madrid

Dimanche 10 janvier

14 heures : Levante - Eibar

16 heures 15 : Cadiz FC - Alavés

21 heures : Valladolid - Valence

Lundi 11 janvier 2021