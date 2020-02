Liga - Les compos probables du derby madrilène !

Moins d'un mois après la victoire du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne (0-0, 4 t.a.b 1), les deux formations madrilènes s'affrontent ce samedi après-midi à l'occasion de la 22ème journée de Liga. Si le Real est favori dans son antre du Santiago Bernabéu pour ce derby, il n'a plus gagné à domicile face à son rival depuis décembre 2012, une éternité. Toutefois, les hommes de Zidane n'ont plus perdu depuis trois mois alors que l'Atlético, seulement 5ème, vient d'enchaîner quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues (3 défaites, 1 nul). Dans les rangs merengue, trois français devraient être titulaires : Karim Benzema, Ferland Mendy et Raphaël Varane.

Liga - 22e Journée

REAL MADRID - ATLETICO DE MADRID

RMCF : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos (C.), Mendy - Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Isco - Benzema

ATM : Oblak - Lodi, Felipe, Savic, Vrsaljko - Saul, Herera, Thomas, Correa - Vitolo, Morata