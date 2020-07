Liga - Les compositions officielles de Real Madrid-Alavés

A l'occasion du dernier match de la 35e journée du championnat d'Espagne, le Real Madrid accueille ce soir le Deportivo Alavés au stade Alfredo Di Stefano. En cas de victoires, les Merengue pourraient remettre le Barça, vainqueur de l'Espanyol mercredi (1-0), à quatre points. Et pour cette rencontre, Eden Hazard restera sur le banc, Zidane préférant insérer Rodrygo à son 4-3-3. Autre information, l'absence de Sergio Ramos, suspendu tout comme Dani Carvajal, et remplacé par Eder Militao. De son côté, le Deportivo, 17e et à la lutte pour son maintien, sera disposé en 4-4-2.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - L. Vazquez, Eder Militão, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Rodrygo

Deportivo Alavés : Roberto - Navarro, Laguardia, Ely, Marin - Burke, Fejsa, Camarasa, Edgar - Lucas Perez, Joselu