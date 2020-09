Liga - Les dates des Clasicos dévoilées !

Ce lundi, la Fédération Espagnole de football a dévoilé le calendrier de la saison de Liga 2020-2021. Celle-ci commencera le 12 septembre et se terminera le week-end du 23 mai. En ce qui concerne les Clasicos que toute la planète attend avec impatience, le match aller au Camp Nou se déroulera le 25 octobre (7ème journée) et le match retour aura lieu le 11 avril à Madrid (30ème journée). La plus grande interrogation à ce jour concerne la présence ou non de Lionel Messi côté barcelonais...