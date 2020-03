Liga - Les deux prochaines journées à huis clos

Les 28ème et 29ème journées de Liga et de Liga2 se dérouleront sans spectateur. L'information dévoilée par Marca ce mardi a été confirmée quelques minutes plus tard par la Ligue espagnole. Après la France, c'est au tour de l'Espagne de fermer les portes de ses stades de football, en conséquence à la propagation du coronavirus en Europe. De son côté, l'Italie a annoncé hier la suspension du championnat de Serie A jusqu'à début avril.

De belles affiches sont concernées par ces huis clos, telles que la rencontre Athletic Bilbao-Atlético Madrid (dimanche à 16h, 28e journée) ou encore le derby sévillan (dimanche à 21h, 28e journée). Le leader barcelonais se déplacera à Majorque samedi (18h30, 28e journée), avant de recevoir Leganés en fin de semaine prochaine (dimanche 22 mars à 21h, 29e journée). Le Real, quant à lui, enchaînera la réception d'Eibar ce vendredi (21h, 28e journée) avec celle de Valence huit jours plus tard (samedi 21 mars à 16h, 29e journée).