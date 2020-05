Liga - Les joueurs du FC Séville s'excusent

Quatre joueurs du FC Séville ont crée la polémique en dérogeant aux règles de sécurité sanitaire. Lucas Ocampos, Franco Vazquez, Luuk de Jong et Ever Banega se sont rassemblés autour d'un repas avec une douzaine de personnes, alors que les regroupements de plus de dix personnes sont pour le moment interdits en Espagne. Des comportements jugés "incompréhensibles et inadmissibles" par Javier Tebas, le président de la Liga. Après avoir été sévèrement recadrés, les quatre joueurs ont présenté leurs excuses.

"Je tiens à m'excuser et à reconnaître que nous avons commis une erreur, portant atteinte à l'image du club", écrit Ocampos sur ses réseaux sociaux. Il tient également à s'"excuser auprès du club, des coéquipiers et du staff technique". L'ancien marseillais ajoute : "nous avons appris et des actions comme celle-ci ne se répéteront pas." Des propos similaires chez ses coéquipiers, à l'image de Banega qui demande pardon "au club, aux fans et à la société en général". Concernant la reprise de la Liga, elle est espérée la semaine du 8 juin.