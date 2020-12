Liga - Lionel Messi égale Pelé, le Barça accroché par le Valence CF

Après deux victoires contre Levante (1-0) et la Real Sociedad (2-1), le FC Barcelone est retombé dans ses travers en concédant le match nul face au Valence CF (2-2), ce samedi après-midi à l'occasion de la 14ème journée de Liga. Mené suite à l'ouverture du score du club che signée Mouctar Diakhaby (29ème), le FCB est parvenu à recoller avant la pause grâce à Lionel Messi (45ème+4), auteur de son 643ème but avec le Barça et qui rejoint au passage Pelé (643 buts avec Santos entre 1956 et 1974) dans les livres d'Histoire.

Aux retour des vestiaires, Ronald Araujo a donné l'avantage aux Blaugranas sur une très belle reprise acrobatique (52ème), mais les Valencians, accrocheurs, ont arraché le partage des points via Maxi Gomez (69ème). Suite à ce score de parité, les hommes de Ronald Koeman stagnent à la 5ème place du classement (21 points), à huit points du leader, l'Atlético Madrid (29 points, un match en moins), qui a disposé d'Elche (3-1) un peu plus tôt dans l'après-midi. Le VCF, de son côté, est 12ème (15 points).

Liga - 14e Journée FC Barcelone 2 - 21 - 1 Valence L. Messi 49'

R. Araújo 52'

29' M. Diakhaby

69' M. Gómez



LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 18 décembre

Athletic Bilbao - Huesca : 2-0

Samedi 19 décembre

Atlético Madrid - Elche : 3-1

FC Barcelone - Valence CF : 2-2

18h30 : Osasuna - Villarreal CF

18h30 : Levante - Real Sociedad

21 heures : FC Séville - Real Valladolid

Dimanche 20 décembre