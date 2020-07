Liga - Lucas Ocampos revient sur sa rencontre avec Lionel Messi

Depuis son arrivée à Séville l'été dernier, Lucas Ocampos (25 ans) s'est imposé comme un leader offensif en ayant inscrit 12 buts et délivré trois passes décisives en 28 matchs de Liga. L'ancien marseillais, qui a fait ses début en sélection argentine en octobre dernier, a eu l'occasion de rencontrer son idole, Lionel Messi. Interrogé par Continental, un média local, l'ailier n'a pas hésité à louer les qualités de la Pulga.

"Je ressens un profond respect pour lui", indique l'intéressé. "Nous avons fait connaissance lors du Barcelone-Séville de cette année. Il m'a parlé comme s'il me connaissait depuis toujours. Ensuite, il m'a aidé lors de mes premières sélections. Il m'a aidé à exprimer mon jeu et m'a rendu les choses faciles." Grâce à ces conseils, Ocampos pourra sûrement encore plus progresser, lui qui a explosé depuis son transfert en Espagne pour la somme de 15 millions d'euros.