Liga - Lutte pour le titre, course à l'Europe, maintien : les enjeux de la fin de saison en Espagne

La reprise de la Liga, jeudi avec la 28e journée, va lancer un enchaînement de cent-dix matchs jusqu'à la mi-juillet. MadeinFOOT fait le point sur les enjeux, à tous les étages, de cette fin de saison dans le championnat espagnol.

Un Clasico pour le titre

Une fois n'est pas coutume, le FC Barcelone et le Real Madrid caracolent en tête du classement de la Liga, avec respectivement onze et neuf points d'avance sur le FC Séville, 3e. Le club culé a donc un léger avantage sur son éternel rival, qui n'a plus son destin entre ses mains puisque les deux "Clasicos", aller et retour, ont déjà été joués. Avant cette trêve impromptue, la dynamique était d'ailleurs clairement en faveur de Messi et ses coéquipiers.

La position de Zidane fragilisée

Quatre points pris sur douze possibles, c'est le bilan que présente le Real sur ses quatre derniers matchs de Liga. Malgré une victoire sur le Barça à Santiago-Bernabeu (2-0 le 1er mars), la bande de Zinedine Zidane affichait des signes de faiblesse inquiétants et sa défaite face à Manchester City, en 8e de finale aller de la Champions League (1-2, en attendant le retour début août), n'avait rien eu de rassurant. La crainte d'une deuxième saison d'affilée sans titre majeur était telle que l'avenir du technicien français recommençait à faire les choux gras de la presse madrilène...

Du monde dans les stades ?

Attendu au tournant, le Real ne rebondira pas sur sa pelouse fétiche du Santiago-Bernabeu. Le stade est en travaux et le gazon a été retiré, obligeant les Merengue à se replier sur leur terrain d'entraînement Di-Stefano. Celui-ci n'accueillera pas de public, même si le gouvernement espagnol envisage d'autoriser le retour des spectateurs dans les tribunes, à compter de la fin juin. Un taux de remplissage de 30% est évoqué, ce qui laisse imaginer la présence d'environ 30 000 personnes dans les travées du Nou Camp pour la principale affiche de cette fin de saison de Liga, entre le Barça et l'Atlético Madrid, le week-end du 1er juillet (33e journée).

Ça s'annonce serré pour les places européennes

À cette date, l'Atlético sera-t-il encore dans la course au top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions ? Présents sur la plus prestigieuse scène européenne depuis huit ans, finalistes en 2014 et 2016 et tombeurs de Liverpool en 8es de finale cette saison, les Colchoneros ne pointent qu'à la 6e place, avec une longueur de retard sur Getafe (5e) et la Real Sociedad (4e) et deux sur Séville. Les coéquipiers de Thomas Lemar ont néanmoins leur destin entre leurs pieds puisqu'au-delà de ce choc à Barcelone, ils doivent encore se déplacer à Getafe et recevoir la Real Sociedad, lors des deux dernières journées. Getafe et la Real, qui se retrouveront quant à eux dès le 28 juin, lors de la 32e journée.

Valence, qui compte trois points de retard sur l'Atlético, n'a pas encore abandonné tout espoir d'enchaîner une deuxième participation de suite à la C1, mais part de plus loin. Sa 7e place actuelle pourrait lui donner un accessit à la prochaine Ligue Europa, puisque la date de la finale de la Copa del Rey entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, qui offre habituellement une qualification à la C3, n'a toujours pas été fixée par la fédération espagnole (RFEF).

Rien n'est joué pour le maintien

C'est tout aussi serré en bas du classement, où cinq équipes se tiennent en six points. Le Celta Vigo, déjà tout proche de la relégation l'an passé, est le premier non-relégable (17e), avec un point de retard sur Eibar (16e) et trois sur Valladolid (15e). Un cran plus bas, on retrouve le Real Majorque (18e), puis Leganés (19e), deux longueurs plus loin. Le maintien s'apparente à une mission impossible pour l'Espanyol Barcelone (20e), qui compte six points de moins que le Celta avant d'affronter Getafe, le Real Madrid, son voisin du Barça, la Real Sociedad et Valence sur cette fin de saison.