Liga - Messi bat un nouveau record

De retour avec le FC Barcelone après trois mois d'interruption des compétitions en raison du coronavirus, Lionel Messi a prouvé qu'il était déjà chaud pour la fin de la saison. Double passeur décisif puis buteur dans le temps additionnel lors du succès de son équipe à Majorque samedi soir (0-4), le génie argentin a consolidé sa première place au classement des buteurs de la Liga en atteignant la barre des 20 réalisations. Un palier que La Pulga atteint ainsi pour la 12ème saison consécutive en championnat, ce qui fait de lui l'unique joueur à avoir réalisé une telle performance dans l'histoire de la Liga.

20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:



✅23 - 08/09

✅34 - 09/10

✅31 - 10/11

✅50 - 11/12

✅46 - 12/13

✅28 - 13/14

✅43 - 14/15

✅26 - 15/16

✅37 - 16/17

✅34 - 17/18

✅36 - 18/19

✅20 - 19/20



Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9