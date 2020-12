Liga - Messi détrône Pelé, le Barça surclasse le Real Valladolid

Sans trembler, le FC Barcelone est allé s'imposer 3-0 sur la pelouse du Real Valladolid ce mardi soir, dans le cadre de la 15ème journée de Liga. Dès la 21ème minute, les Blaugrana prennent le pouvoir grâce à un but de Clément Lenglet, sur un centre de Lionel Messi. 14 minutes plus tard, la Pulga est encore impliquée sur le deuxième but puisqu'elle lance parfaitement Sergino Dest sur la droite. Le jeune latéral centre pour Martin Braithwaite, qui coupe à bout portant du pied gauche (35ème). En deuxième mi-temps, Leo Messi participe à la fête après un joli mouvement avec Frenkie de Jong puis Pedri (65ème). Avec ce 644ème but sous le même maillot, l'Argentin, sextuple Ballon d'Or, bat le record de Pelé. Grâce à cette victoire, le Barça grimpe à la 5ème place, devant le FC Séville (un match en moins).

Liga - 15e Journée Real Valladolid 0 - 30 - 2 FC Barcelone 21' C. Lenglet

35' M. Braithwaite

65' L. Messi



LES RÉSULTATS DE LA 15E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 22 décembre

Elche - Osasuna : 2-2

Valence CF - FC Séville : 0-1

Real Sociedad - Atlético Madrid : 0-2

Huesca - Levante : 1-1

Real Valladolid - FC Barcelone : 0-3

Villarreal CF - Athletic Bilbao : 1-1

Mercredi 23 décembre