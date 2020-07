Liga NOS - Benfica bat le Sporting et permet à Braga d'arracher la qualif' directe en L.Europa !

Si les places 1 et 2, qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions, étaient déjà allouées au FC Porto et au Benfica Lisbonne, la dernière place du podium était encore en jeu en cette 34ème et dernière journée de Liga NOS. Et le Sporting Portugal a perdu, in-extremis, sa troisième place directement qualificative pour la Ligue Europa au profit de Braga. En effet, face au rival historique Benfica, les Leões se sont inclinés à la dernière minute du temps réglementaire (défaite 2-1) sur un but de Vinicius.

Dans le même temps, le Sporting Braga s'est imposé, à domicile, face au champion le FC Porto sur le même score. Les locaux ont pourtant très mal débuté avec un but encaissé très tôt dans la rencontre par Uribe mais ils ont renversé la vapeur en douze minutes, dans le second acte. Ricardo Horta a d'abord ramené les deux équipes à égalité (54ème), avant le but de la victoire signé Fransergio (66ème). Résultat, avec cette victoire et la défaite du Sporting, le SCB arrache le podium et la place pour les phases de poules de la C3. Les Lisboètes, de leur côté, devront passer par le troisième tour préliminaire ! Enfin, Rio Ave (5ème) participera aussi à la C3 grâce à la finale de Coupe du Portugal entre Porto et Benfica, déjà qualifiés pour une coupe européenne.