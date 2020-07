Liga - Porté par Benzema, le Real Madrid dompte Villarreal et s'offre le titre !

Grâce à son succès obtenu face au Villarreal CF (2-1), sur un doublé de Karim Benzema, ce jeudi soir lors de la 37ème et avant-dernière journée de Liga, le Real Madrid (86 points) est officiellement sacré champion d'Espagne. Le FC Barcelone, dans le même temps, a concédé un bien triste défaite sur le gong face à Osasuna (1-2) et reste bloqué à 79 points.

Le Real Madrid n'a pas - trop - tremblé et l'histoire se souviendra que c'est à l'Estadio Alfredo Di Stéfano que la Maison Blanche est allée chercher le 34ème titre de sa riche histoire. À la maison, les protégés de Zinedine Zidane ont logiquement disposé de Villarreal (2-1). Comme un symbole, le Real Madrid valide cette nouvelle couronne sur un doublé signé Karim Benzema (29ème, 77ème sur penalty), qui pourrait être prochainement élu, et ce serait amplement mérité, joueur de la saison 2019-2020 en Liga. Quelques sueurs froides ont toutefois traversé les supporters des Merengues en fin de partie. En effet, après la réduction du score méritée du sous-marin jaune par Vicente Iborra (83ème), il a fallu un énorme Thibaut Courtois pour préserver la victoire, la dixième de rang pour la Casa Blanca depuis le retour du football dans la péninsule ibérique.

De toute manière, même un nul aurait suffit au bonheur du club madrilène puisque son principal poursuivant et ennemi de toujours, le FC Barcelone, accessoirement double tenant du titre de la compétition, a encore déçu en s'inclinant au Camp Nou contre Osasuna (1-2). Rapidement menés après une grossière erreur de Gerard Piqué qui a profité à José Arnaiz (16ème), les Blaugranas sont parvenus à recoller peu après l'heure de jeu via l'inévitable Lionel Messi, buteur sur un très beau coup-franc (62ème). Ensuite, et malgré une supériorité numérique durant le dernier quart d'heure consécutive à l'exclusion de Enric Gallego (77ème), les Catalans ont manqué d'idée pour prendre les devants. Pire, Roberto Torres, dans les dernières secondes du temps additionnel, a profité de l'apathie de Sergio Busquets pour offrir la victoire au club de Pampelune (90ème+4).

