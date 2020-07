Liga - Porté par un grand Messi, le Barça termine par une manita à Alavés !

Le FC Barcelone a terminé sa saison 2019-2020 de Liga sur une note positive et sur un carton. En effet, ce dimanche après-midi, le club catalan a étrillé le Deportivo Alavés sur sa pelouse (0-5), lors de la 38ème et dernière journée de championnat. Auteurs d'une belle entame de match, sous l'impulsion de ses jeunes pépites, les Blaugranas ont d'abord manqué de réussite, touchant les montants à trois reprises (3ème, 13ème, 16ème). Finalement, sur un service de Lionel Messi, Ansu Fati est parvenu à ouvrir le score (24ème). Une offrande, la 21ème de l'exercice, qui permet à l'Argentin de s'offrir le record absolu de passes décisives sur une saison en Liga.

En grande forme, la Pulga a ensuite inscrit le but du break (34ème), avant d'initier une action magnifique terminée avec brio par Luis Suarez (44ème). Après la pause, le Barça a continué de maîtriser les débats et Nelson Semedo, entré en jeu à la 50ème minute en remplacement de Clément Lenglet, touché à la cuisse, a rapidement alourdi la marque (57ème). Enfin, et comme un symbole, Lionel Messi a pris soin de parachever ce large succès avec une nouvelle réalisation (75ème), sa 25ème de l'exercice. Avec cette belle victoire finale, le FC Barcelone termine sa saison de Liga avec 82 points au compteur (25 succès, 7 nuls, 6 défaites).

Liga - 38e Journée Deportivo Alaves 0 - 50 - 3 FC Barcelone 24' Anssumane Fati

34' L. Messi

44' L. Suárez

57' Nelson Semedo

75' L. Messi



LES RÉSULTATS DE LA 38E JOURNÉE DE LIGA