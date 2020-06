Liga - Pour sa reprise, le Real Madrid maîtrise Eibar

Au lendemain de la victoire nette et sans bavure du FC Barcelone à Majorque (0-4), le Real Madrid s'est à son tour imposé ce dimanche, face à Eibar (3-1), lors de la 31ème journée de Liga. Comme les Blaugrana samedi soir, les Merengue n'ont pas perdu de temps pour la reprise puisque Kroos a ouvert le score dès la 4ème minute. Sur un service de Benzema, l'Allemand a nettoyé la lucarne d'une frappe de l'intérieur du pied droit. A la demi-heure de jeu, le capitaine Sergio Ramos s'est retrouvé à la conclusion d'une action qu'il avait initiée. Altruiste, Hazard a offert le but à l'Espagnol (30e).

Maître de son sujet, le Real a corsé l'addition avant la pause grâce à une frappe sèche et rasante de Marcelo dans le petit filet opposé (37e). En deuxième période, les hommes de Zinedine Zidane ont levé le pied et ont laissé le ballon aux visiteurs. Sur un tir détourné par Bigas, ils sont parvenus à réduire l'écart à l'heure de jeu (60e) et se sont battus jusqu'à la fin de rencontre sans réussir à faire leur retard. Grâce à ce succès, le Real Madrid revient à deux points du Barça.

