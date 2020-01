Liga - Première délicate mais victorieuse pour le Barça de Quique Setién

Il faudra un peu de temps pour apprécier le style Quique Setién au FC Barcelone. Nommé lundi soir à la tête des Blaugrana, le successeur d’Ernesto Valverde n’a pas connu des débuts en fanfare au Nou Camp, où son équipe était opposée à Grenade. Poussive, elle a manqué de génie pour prendre à défaut une formation andalouse bien organisée et qui aurait même pu ouvrir le score par Yan Brice Eteki, dont la frappe s’est écrasée sur le poteau de Ter Stegen (66ème).

Il a fallu attendre l’exclusion de Germán Sánchez Barahona, pour un deuxième carton jaune (70ème), pour que le Barça prenne véritablement le dessus sur son adversaire. C’est le moment qu’a choisi Setién pour lancer Riqui Puig (71ème). Pressenti titulaire, le jeune milieu barcelonais (20 ans) avait finalement débuté sur le banc au profit de Rakitic et Vidal. Dès son entrée, il a apporté de la créativité à l'entre-jeu barcelonais et sa récupération très haute a permis à Lionel Messi d'orchestrer une superbe action plein axe, qu'il a lui-même conclue d'un plat du pied droit plein de sang-froid dans la surface (76ème). Le Barça s'est contenté du 17e but de la saison de son génial gaucher pour signer son 13e succès de la saison, qui lui permet de rester co-leader de Liga avec le Real Madrid, vainqueur hier du FC Séville (2-1).

Liga - 20e Journée FC Barcelone 1 - 00 - 0 Grenade L. Messi 76'



LES RESULTATS DE LA 20EME JOURNEE DE LIGA

Vendredi 17 janvier

Leganes - Getafe : 0-3

Samedi 18 janvier

Levante - Alavés : 0-1

Real Madrid - Séville : 2-1

Osasuna - Valladolid : 0-0

Eibar - Atlético de Madrid : 2-0

Dimanche 19 janvier