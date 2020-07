Liga - Santi Cazorla porte Villarreal face à Getafe, le Betis retrouve la victoire

Entre Getafe (6ème) et Villarreal (5ème), le duel avait une senteur d'Europa League. Et le sous-marin jaune a pu compter sur l'expérimenté, mais non moins talentueux, Santi Cazorla pour l'emporter (3-1) ! Le milieu de terrain infatigable de 35 ans s'est, en effet, offert un doublé sur pénalty (66ème, 86ème) pour offrir la victoire aux siens face aux Madrilènes. En fin de match, Peña a jouté un troisième but pour les Jaunes. Au classement, Villarreal (5ème) prend 4 points d'avance sur son adversaire du soir.

Le retour de Nabil Fekir rime avec victoire du côté du Betis Séville ! L'attaquant français, exclu il y a une semaine face à Villarreal, a fait son retour dans le XI de départ ce mercredi face à Osasuna. Résultat, les Andalous ont réalisé une prestation solide pour s'imposer contre Osasuna (3-0), pourtant devant eux au classement. La victoire du Betis s'est construite en première période avec un but précoce de Rodriguez (4ème). Les Verdiblancos ont doublé la marque à la 25ème minute par Pedraza. En seconde période, Aleña (90+7ème) est venu terminer cette belle soirée avec un troisième but. Grâce à cette victoire, le Betis remontent à la 13ème place !

LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE LIGA

Mardi 7 juillet

Valence - Valladolid : 2-1

Celta Vigo - Atlético Madrid : 1-1

Mercredi 8 juillet

Getafe - Villarreal : 1-3

Betis Séville - Osasuna : 3-0

22h : FC Barcelone - Espanyol Barcelone

Jeudi 9 juillet

19h30 : Majorque - Levante

19h30 : Eibar - Leganés

22h : Athletic Bilbao - FC Séville

Vendredi 10 juillet