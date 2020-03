Liga - Succès étriqué pour le Barça face à la Real Sociedad

Une semaine après la défaite lors du Clasico (2-0), le Barça a réagi devant son public face à la Real Sociedad, mais non sans peine (1-0), lors de la 27ème journée de Liga. Sans briller, les Blaugrana se sont procurés les opportunités les plus intéressantes par l'intermédiaire de Messi et Braithwaite. Ce dernier a d'abord buté sur Remiro (10e) puis le portier a de nouveau brillé face à la Pulga (29e). Au retour des vestiaires, la frappe du capitaine du Barça a frôlé le poteau, provoquant son irritation (54e).

En état de grâce, Remiro s'est déployé pour sortir une frappe puissante de Rakitic (65e) puis a capté une tête de Piqué sur sa ligne (66e). Finalement, le gardien a dû s'incliner sur un penalty de Messi, consécutif à une main de Le Normand, laquelle a été signalée par le VAR plusieurs minutes après l'action (81e). Avec ce court succès, le Barça reprend provisoirement la tête du championnat en attendant le résultat du match entre le Bétis Seville et le Real Madrid, dimanche soir (21h).

Liga - 27e Journée FC Barcelone 1 - 00 - 0 Real Sociedad L. Messi (P.) 81'



LES RESULTATS DE LA 27EME JOURNEE DE LIGA

Vendredi 6 mars

Alavés - Valence : 1-1

Samedi 7 mars

Eibar - Majorque : 1-2

Atlético - Séville : 2-2

Barcelone - Real Sociedad : 1-0

21h : Getafe - Celta Vigo

Dimanche 8 mars

12h : Osasuna - Espanyol

14h : Valladolid - Athletic Bilbao

16h : Levante - Grenade

18h30 : Villareal - Leganés

21h : Bétis Seville - Real Madrid