Liga - Trois dates proposées par Javier Tebas pour la reprise

En téléconférence avec des journalistes étrangers, Javier Tebas, président de la Liga, a donné trois dates possibles pour la reprise de son championnat. Alors que l'épidémie de coronavirus touche très fortement l'Espagne avec près de 14 000 morts, l'avocat de formation (57 ans) aborde également les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Des propos relayés par La Gazzetta Dello Sport.

"Pour les compétitions européennes, il y a plusieurs options. Si on commence le 28 mai en Liga, la Ligue des Champions se déroulerait en juillet. Si on commençait le 6 juin, toutes les compétitions se joueraient ensemble jusqu'au 31 juillet. Et si on commençait le 28 juin, juillet serait pour la Liga et août pour la Ligue des Champions. Il est curieux, comme par hasard, que les clubs qui veulent clore la saison ici soient ceux du bas de tableau, ceux qui se battent pour ne pas être relégués. Je peux vous assurer qu'aucun championnat majeur n'a l'intention d'annuler la saison, quiconque en parle le fait pour des intérêts personnels." a-t-il déclaré avant un point sur la situation économique. "Ne pas terminer la saison 2019-2020 entraînerait une perte mesurable d'un milliard d'euros. SI nous finissons à huit clos, les dégâts économiques seront de 350 millions d'euros. Si nous pouvions jouer devant un public, les pertes seraient toujours de 150 millions d'euros."