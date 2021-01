Liga - Un Real Madrid réduit à dix craque face à Levante

Le Real Madrid s'est incliné (1-2) face à Levante ce samedi dans le cadre de la 21ème journée de Liga. Une rencontre qui démarre sur les chapeaux de roues avec une expulsion dès la 9ème minute d'Éder Militão. Le défenseur central accroche Roger Martí aux abords de la surface de réparation alors que l'attaquant filait seul au but. Quatre minutes plus tard, bien qu'ils soient réduits à dix, les Merengue parviennent à ouvrir le score grâce à Marco Asensio qui profite d'un long ballon de Toni Kroos pour parfaitement conclure une contre-attaque (13ème). Alors qu'ils pensaient avoir fait le plus dur, les hommes de Zinédine Zidane subissent et craquent. José Luis Morales égalise en reprenant de volée un centre de Jorge Miramón au second poteau (32ème). À force de reculer, le Real Madrid va commettre des erreurs et provoquer un penalty à l'heure de jeu (62ème). Roger Martí se charge de le tirer mais Thibaut Courtois s'interpose et repousse la tentative de l'espagnol.

À un peu plus de 10 minutes de la fin de la rencontre, après avoir provoqué l'expulsion d'Éder Militão et raté un penalty, l'avant-centre de Levante offre la victoire aux siens en étant à la réception d'un corner joué à deux (78ème). Le Real Madrid (2ème, 40 points) reste second de Liga mais compte désormais sept points de retard sur l'Atlético Madrid. Levante de son côté fait son retour dans la première partie de tableau (9ème, 26 points).

Liga - 21e Journée Real Madrid 1 - 21 - 1 Levante Marco Asensio 13'

32' Morales

78' Roger Marta



LES RÉSULTATS DE LA 21ÈME JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 29 janvier

Real Valladolid - Huesca : 1-3

Samedi 30 janvier

Eibar - Séville : 0-2

Real Madrid Levante : 1-2

18 heures 30 : Valence CF - Elche

21 heures : Villarreal CF - Real Sociedad

Dimanche 31 janvier

14 heures : Getafe - Alavés

16 heures 15 : Cadix - Atlético Madrid

18 heures 30 : Grenade - Celta Vigo

21 heures : FC Barcelone - Athletic Bilbao

Lundi 1er février