Liga - Une minute de silence jusqu'à la fin de la saison

Dans un communiqué conjoint dévoilé ce dimanche, la Fédération et la Ligue espagnoles de football ont annoncé qu'une minute de silence aurait lieu avant tous les matches dans le pays jusqu'à la fin de la saison, en mémoire des victimes de la pandémie de coronavirus. "Au retour du football en Espagne, dans toutes ses compétitions professionnelles et non professionnelles, une minute de silence sera observée à la mémoire des milliers de victimes décédées du COVID-19", peut-on lire dans le communiqué des deux organisations, qui sont parvenues à un accord pour rendre "un hommage sincère durant cette saison à tous ceux qui nous ont quittés à cause de la pandémie, ainsi qu'à leurs familles".

