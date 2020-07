Liga - Valence rechute à Leganés

À l'occasion de la 36ème journée de Liga, ce dimanche soir, le Valence CF s'est incliné sur la plus petite des marges sur le terrain du CD Leganés (1-0). Rubén Pérez, peu après le quart d'heure de jeu (18ème), sur penalty, a inscrit le seul but de la rencontre. Le club che, dans le dur depuis la reprise, a certes relevé la tête après la reprise, s'est même retrouvé en supériorité numérique suite à l'exclusion directe et méritée de Jonathan Silva (54ème), mais Daniel Parejo a raté le penalty de l'égalisation à l'heure de jeu (60ème). Avec ce revers, le VCF recule à la neuvième place du classement, bloqué à 50 points. Les Pepineros, eux, grimpent au dix-huitième rang (32 points) et conservent un petit espoir de maintien.

Liga - 36e Journée Leganes 1 - 01 - 0 Valence Rubén Pérez (P.) 18'



LES RÉSULTATS DE LA 36E JOURNÉE DE LIGA

Samedi 11 juillet

Osasuna - Celta Vigo : 2-1

Real Valladolid - FC Barcelone : 0-1

Atlético Madrid - Betis Séville : 1-0

Dimanche 12 juillet

Espanyol Barcelone - SD Eibar : 0-2

Levante - Athletic Bilbao : 1-2

CD Leganés - Valence CF : 1-0

22h00 : FC Séville - Real Majorque

Lundi 13 juillet