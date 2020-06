Liga - Valence se rate à Eibar

C'est ce qu'on peut aisément appeler une occasion manquée ! En déplacement au Pays basque, ce jeudi soir lors de la 31ème journée de Liga, le Valence CF s'est incliné sur la plus petite des marges à Eibar (1-0). L'unique réalisation de cette partie a été inscrite par le malheureux Geoffrey Kondogbia. Auteur d'une entame de match pas loin du catastrophique, le milieu de terrain français a marqué contre son propre camp à la suite d'un corner adverse (16ème). Ensuite, et malgré la rentrée de Kevin Gameiro à la pause, le club che ne s'est jamais vraiment montré menaçant.

En toute fin de match, Eibar aurait même pu corser l'addition sans un Jasper Cillessen décisif sur une tête smashée de Sergi Enrich (83ème). Suite à ce revers malvenu, le VCF confirme ses très grandes difficultés du moment loin de Mestalla (sept déplacements de rang sans victoire, une première depuis la saison 2013-2014), rate l'occasion de revenir à hauteur de la cinquième place et stagne au huitième rang (46 points). Eibar, de son côté, conforte sa dix-septième place (32 points) et prend six unités d'avance sur la zone rouge.

Liga - 31e Journée Eibar 1 - 01 - 0 Valence G. Kondogbia (CSC) 16'



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE LIGA

Lundi 22 juin

Villarreal CF - FC Séville : 2-2

CD Leganés - Grenade : 0-0

Mardi 23 juin

Levante - Atlético Madrid : 0-1

Real Valladolid - Getafe : 1-1

FC Barcelone - Athletic Bilbao : 1-0

Mercredi 24 juin

Deportivo Alavés - Osasuna : 0-1

Real Sociedad - Celta Vigo : 0-1

Real Madrid - Real Majorque : 2-0

Jeudi 25 juin