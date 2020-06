Liga - Villarreal remporte le derby face à Valence

Ce dimanche après-midi, le derby de la Communauté valencienne opposant le Villarreal CF au Valence CF, comptant pour la 32ème journée de Liga, a tourné à l'avantage du sous-marin jaune (2-0). Au Madrigal, les hommes de Javier Calleja ont dominé la rencontre et fait la différence avant la pause. C'est d'abord Paco Alcácer qui a ouvert la marque de manière précoce, d'une belle volée à la réception d'un service cinq étoiles de Gerard Moreno (14ème).

Ce même Moreno a mis fin à tout suspense avant la pause en étant à la conclusion d'une action sublime (44ème). En seconde période, le sous-marin jaune, toujours dominateur, est passé tout proche d'alourdir la marque mais a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Au classement, Villarreal grimpe à la cinquième place (51 points) et reste en course pour accrocher la Ligue des Champions. Le club che, de son côté, est huitième (46 points) et pourrait rater l'Europe.

LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNÉE DE LIGA

Vendredi 26 juin

FC Séville - Real Valladolid : 1-1

Samedi 27 juin

Athletic Bilbao - Real Majorque : 3-1

Celta Vigo - FC Barcelone : 2-2

Osasuna - CD Leganés : 2-1

Atlético Madrid - Deportivo Alavés : 2-1

Dimanche 28 juin

Levante - Betis Séville : 4-2

Villarreal CF - Valence CF : 2-0

19h30 : Grenade - SD Eibar

22h : Espanyol Barcelone - Real Madrid

Lundi 29 juin