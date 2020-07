Liga - Villarreal se rate face à la Real Sociedad, le FC Séville en LDC

Ce lundi soir, le Villarreal CF s'est incliné face à la Real Sociedad (1-2), à l'occasion de la 36ème journée de Liga. Le sous-marin jaune a cédé sur des réalisations signées Willian José (61ème) et Diego Llorente (75ème) et n'a pu que réduire la marque via Santi Cazorla (85ème). Un revers qui met fin aux derniers minces espoirs de Ligue des Champions des pensionnaires du Madrigal.

Bloqué au cinquième rang, Villarreal (57 points) compte neuf unités de retard sur le FC Séville, quatrième (66 points) et désormais assuré de retrouver la plus prestigieuse des compétitions continentales la saison prochaine. La Real Sociedad, de son côté, grimpe au septième rang (54 points) du classement et se rapproche d'une qualification pour la Ligue Europa.

Liga - 36e Journée Villarreal 1 - 20 - 0 Real Sociedad Cazorla 85'

61' Willian José

75' Diego Llorente



LES RÉSULTATS DE LA 36E JOURNÉE DE LIGA

Samedi 11 juillet

Osasuna - Celta Vigo : 2-1

Real Valladolid - FC Barcelone : 0-1

Atlético Madrid - Betis Séville : 1-0

Dimanche 12 juillet

Espanyol Barcelone - SD Eibar : 0-2

Levante - Athletic Bilbao : 1-2

CD Leganés - Valence CF : 1-0

FC Séville - Real Majorque : 2-0

Lundi 13 juillet