Real Madrid - Zidane souligne le bon état d'esprit de son équipe lors du Clasico

Après la victoire du Real Madrid contre le FC Barcelone (1-3) ce samedi pour le compte de la 7e journée de Liga, l’entraîneur des Madrilènes Zinédine Zidane (48 ans) n'a pas caché sa satisfaction et a souligné le bon état d'esprit de son groupe sur ce Clasico.

Liga - 7e Journée FC Barcelone 1 - 31 - 1 Real Madrid Anssumane Fati 8'

5' F. Valverde

63' Sergio Ramos (P.)

90' L. Modric



"Je me réjouis pour les joueurs. J’ai vu tout le monde féliciter Modric après son but, et cela me rend heureux car ce sont mes joueurs qui se battent sur le terrain. Nous devons être heureux aujourd’hui", a savouré le technicien tricolore en conférence de presse. Annoncé sur la sellette avant ce choc, Zidane a gagné du crédit avec ce succès à Barcelone et cette 1e place au classement.