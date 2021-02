Ligue 1 - Résultats et classement après la 24e journée

La 24e journée de la Ligue 1 a été marquée par la victoire du Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille. Une belle revanche pour le club parisien ! Des victoires qui s’enchainent. L’Olympique Lyonnais et Monaco l’ont remporté face à Strasbourg et Nîmes.

La PSG remporte le 100e Classico

Deux buts à zéro, le PSG a assuré sa victoire dès les 45 premières minutes du match. Il consolide ainsi sa place dans le top du classement de la Ligue 1. Le club a connu une défaite lors du match aller en septembre. Cependant, les Parisiens ont creusé l’écart avec les Phocéens au Stade Vélodrome avec cette troisième rencontre.

Sur un corner de l’Olympique de Marseille, le PSG intercepte le ballon grâce à Marco Verratti. L’attaquant a marqué suite à une passe de l’Argentin Angel Di Maria. Frôlant le hors-jeu, Mbappé gagne son duel face à Hiroki Sakai et offre ainsi son premier but au PSG. Dès la 9e minute, le club parisien montre sa supériorité.

En seulement 25 minutes de jeu, le PSG s’attribue son deuxième but. Une action menée par Mauro Icardi qui a profité de la désorganisation des Marseillais pour marquer.

Cette défaite qui a un goût amer pour les Marseillais. Sur ces cinq derniers matchs, ceux-ci ont vécu défaite sur défaite. Après la démission de leur entraîneur André Villas-Boas, la suite de la saison risque d’être difficile pour l’OM.

Les pronostics sont lancés

Après la 24e journée de la Ligue 1, les pronostics sont lancés sur les matchs à venir.

Le samedi 13 février, le Paris Saint-Germain affrontera Nice sur leur pelouse. Treizième du classement, le club niçois devra assurer une victoire si elle espère grimper dans le classement. Pour PSG, une victoire affirmera sa place.

Dernier match de ces 25e journées, l’Olympique de Marseille affrontera les Girondins de Bordeaux, respectivement neuvième et dixième du classement. L’OM a intérêt à gagner le match pour sauver son honneur avec ses 5 défaites consécutives. Cet affrontement se déroulera le 14 février à Matmut Atlantique, à Bordeaux.

Avec les nombreux sites en ligne, les paris sportifs sont facilités et la plupart des cotes proposées sont mises à jour en temps réel pour des offres au plus près de la réalité sur le terrain. Ces sites en ligne offrent généralement une large palette de jeux et de paris. Misez sans plus attendre sur votre club de foot préféré avec des bookmakers en ligne certifiés. Et si vous ne savez pas trop comment placer votre mise, vous pouvez trouver des tutos sur internet ou découvrir l'univers des jeux de casino pour gagner un peu d'argent à la roulette ou au poker, il y en a pour tous les goûts !

Une saison réussie pour l’Olympique Lyonnais

Cinq victoires consécutives, l’Olympique Lyonnais garde précieusement sa deuxième place du classement du championnat de la Ligue 1. Malgré un début assez difficile, les Lyonnais avancent progressivement depuis octobre. Au compteur, l’OL détient 52 points. Il dépasse d’un point sur le PSG qui est actuellement troisième du classement.

Avec une saison étincelante, l’équipe de Rudi Gracia n’a pas réalisé de telles prouesses depuis la saison 2006-2007. Sacré champion en 2007, l’OL est décidé à reprendre le titre cette année-ci. Devancé de deux points par Lille, premier du classement, le club a encore toutes ses chances.

Une chose est sûre, l’entraineur est confiant sur le déroulement du championnat. D’une main de fer, il n’hésite pas à bouleverser les codes sur le terrain. Pour lui, seuls les meilleurs méritent de jouer. Un message qui a fait polémique, mais qui s’est finalement avéré payant.

L’OL rend hommage à Gérard Houllier

Décédé en décembre dernier, Gérard Houllier tient une place spéciale dans l’âme du football lyonnais. Le club tient à préserver son nom et son honneur de ce grand homme du football dixit Jean-Michel Aulas.

Pour rappel, Gérard Houllier a été l’entraîneur de l’OL de 2005 à 2007. Sous son règne, le club a été sacré deux fois champion de France. Il a également remporté à deux reprises le Trophée des Champions et une fois la Coupe de la Ligue.