Liverpool - Alexander-Arnold veut faire toute sa carrière chez les Reds

Trent Alexander-Arnold (21 ans) fera-t-il toute sa carrière à Liverpool ? Arrivé chez les Reds en 2004, le gamin de la Mersey est aujourd'hui ce qu'il se fait de mieux au poste de latéral droit. Etincelant depuis deux saisons, le défenseur britannique rêve de devenir une légende du club. Et pour atteindre son rêve, il est prêt à ne jamais quitter Liverpool.

"J’ai toujours voulu être une légende de club. Gagner des titres, jouer autant de matchs que possible, gagner des matchs, devenir capitaine. Je ne peux pas devenir une légende si je quitte Liverpool pour jouer ailleurs. Donc, je me concentre sur le succès du club" a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par The Independent.