Liverpool - Coronavirus : Klopp n'a pas d'avis et le fait savoir !

Jürgen Klopp est décidément très à l'aise avec l'exercice médiatique et ce n'est pas la mauvaise passe dans laquelle ses hommes sont plongés depuis deux semaines (3 défaites sur les 4 derniers matchs) qui lui a fait perdre sa verve. Hier en conférence de presse, l'entraîneur de Liverpool a fait une réponse pleine de justesse et d'humilité à une question portant sur le coronavirus et l'intérêt d'organiser des matchs à huis clos pour freiner la propagation de l'épidémie.

"S'il y a une chose que je n'aime pas dans la vie, c'est que sur un sujet aussi sérieux, l'avis d'un manager de football devienne aussi important. Je ne comprends pas ça, je ne le comprends vraiment pas", a insisté l'Allemand. "Je pourrais vous le demander à vous, vous êtes dans la même position que moi. L'avis des personnes célèbres n'importe pas. Il faut évoquer ces sujets de la bonne manière. Pas avec des gens sans connaissance, comme moi, mais avec des gens qui ont les connaissances pour dire ce qu'il faut faire ou non. En parler avec des managers de football, je ne comprends pas. Politique, coronavirus... Pourquoi moi ? J'ai une casquette de baseball et une barbe mal rasée..."