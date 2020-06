Liverpool - Décès de George Floyd : les Reds prennent la pose un genou à terre

Les joueurs de Liverpool, en posant genou à terre dans le rond central de leur célèbre antre Anfield Road, ont tenu à afficher leur soutien aux Américains qui manifestent et demandent la justice après le décès de George Floyd, consécutif à une intervention musclée de la police. "L'unité fait la force. #BlackLivesMatter (« La vie des Noirs compte », slogan du mouvement anti-raciste américain)", a posté le défenseur central des Reds, Dejan Lovren, au-dessus d'une photo de l'équipe disposée en cercle dans le rond central de leur célèbre stade. Le Croate a ensuite été imité par ses coéquipiers Andy Robertson, Virgil van Dijk ou encore Trent Alexander-Arnold et son message "Unity is strength". Pour rappel, la pose, un genou à terre, a été popularisée par l'ancien joueur (quarterback) de NFL, Colin Kaepernick, devenu un porte-étendard des protestations aux États-Unis contre les violences policières, notamment contre les minorités de couleur.