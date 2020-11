Liverpool - Diogo Jota, le nouveau phénomène portugais

La sensation de Liverpool du début de saison s’est véritablement installée parmi les stars d’Anfield en quelques semaines seulement. Diogo Jota est devenu l’une des pièces maîtresses de Jürgen Klopp qui ne peut plus se passer de l’attaquant portugais, tout comme Fernando Santos en sélection nationale.

Intégration réussie chez les Reds

A son arrivée de Wolverhampton en début de saison, le doute planait sur les chances de Diogo Jota de décrocher une place au sein de l’attaque déjà bien garnie de talents des Reds. Face à l’Atalanta le 3 novembre dernier, dans le choc très attendu du Groupe D de Ligue des Champions, le Portugais de 23 ans a fait comprendre que son transfert cet été pour 50 millions d’euros n’était pas un hasard. Titularisé en pointe, au dépend de Firminho laissé sur le banc de touche, Diogo Jota s’est offert à Bergame son premier triplé sous les couleurs de Liverpool (victoire 5-0). Déjà un hat-trick après à peine 11 apparitions chez son nouveau club.

Faisant preuve de facilités techniques face au but, une précision chirurgicale dans ses appels et déplacements, et une intelligence de jeu pour servir ses coéquipiers ou se montrer disponible, le Portugais a conquis le public anglais dès la saison dernière. Jota a inscrit 16 buts et délivré 6 passes décisives en 48 apparitions avec les Wolves (7èmes de Premier League). Jürgen Klopp et les fans de Liverpool devaient se douter qu’ils avaient déniché la perle rare en arrachant l’attaquant à son compatriote et entraîneur, Nuno Espirito Santo. Sa polyvalence (capable de jouer sur les côtés ou en pointe), est aussi l’un de ses nombreux atouts.

L’impact de Diogo Jota ne s’est pas beaucoup fait attendre chez les Reds. Dès sa première apparition officielle sous les couleurs des Champions d’Europe 2019, l’attaquant entré en jeu à la 80ème minute contre Arsenal a directement trouvé le chemin des filets (victoire 3-1). Quelques jours plus tard, il ouvre le score en Ligue des Champions contre Midtjylland (2-0) inscrivant ainsi le 10 000ème but de l’histoire du club. Il arrache ensuite la victoire à Anfield contre West Ham à cinq minutes de la fin du match juste après son entrée en jeu (victoire 2-1). Au total, il en est déjà à 7 buts en 11 apparitions, toutes compétitions confondues, faisant de lui l’un des meilleurs investissements du mercato estival.

Symbole d’une génération dorée portugaise

En sélection portugaise également, le natif de Porto impressionne. Remplaçant d’un Cristiano Ronaldo absent face à la Suède en Ligue des Nations le 14 octobre dernier, Diogo Jota a saisi cette opportunité pour prouver qu’il était presque capable de faire oublier le capitaine portugais. Ou en tout cas qu’il était lancé sur la bonne voie pour le faire. L’attaquant a été auteur d’une prestation quasi-parfaite, marquant un doublé et servant Bernardo Silva sur l’ouverture du score (victoire 3-0).

Aujourd’hui, le Portugal fait partie des favoris pour remporter une nouvelle fois la Ligue des Nations. Les Lusitaniens sont cotés en moyenne à 6 selon les meilleurs sites de paris sportifs arabes (chiffres du 9 novembre). Cela est en partie grâce à Diogo Jota et compagnie. L’ancien joueur de Wolverhampton fait partie de cette génération dorée portugaise qui a remporté le Championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2018. Il évolue surtout au sein de la Seleção das Quinas avec de grands espoirs du football mondial tels que Francisco Trincão, récente recrue du FC Barcelone, João Felix (Atlético Madrid) révélation de la saison dernière, ou le talentueux lillois Renato Sanches.

Avec Trincão, João Felix, Bernardo Silva, Renato Sanches, et surtout Diogo Jota, l’avenir de la sélection portugaise s’annonce radieux. De même pour l’attaque de Liverpool qui voit désormais grandir ses chances de récupérer son trophée en Ligue des Champions et conserver son titre en Angleterre.