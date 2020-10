Liverpool - Diogo Jota sauve encore les Reds face à West Ham

Ce samedi, Liverpool recevait West Ham pour le compte de la 7e journée de Premier League. Les Reds, diminués par les blessures de Van Dijk et Fabinho notamment, étaient plus vulnérables au coup d'envoi de cette rencontre. En effet, Pablo Fornals ouvrait le score (10e) rapidement et confirmait le doute qui plane dans les têtes des joueurs de Jürgen Klopp. Mais l'international égyptien Mohamed Salah égalisait peu avant la mi-temps, sur un pénalty (42e).

En deuxième mi-temps, les coéquipiers de Sadio Mané accélèraient le tempo. Plus d'intensité et plus d'opportunités, mais en vain. Diogo Jota et Xherdan Shaqiri entraient en jeu à la 70e minute de jeu, pour apporter du sang neuf. L'international portugais pensait donner l'avantage aux siens à la 78e minute, mais la VAR annulait son but pour une faute de Mané sur le gardien de West Ham. Ce n'était que partie remise, car à la 85e minute, le joker de luxe de Liverpool offrait la victoire sur une superbe passe de Shaqiri. Le Portugais était déjà le buteur cette semaine en Ligue des Champions face à Midtjylland (1-0). Victoire finale des Reds (2-1), qui prennent la tête de la Premier League (16 points) en attendant le match du rival Everton demain à Newcastle.

LES RÉSULTATS DE LA 7E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 30 octobre

Wolverhampton - Crystal Palace : 2-0

Samedi 31 octobre

Sheffield United - Manchester City : 0-1

Burnley - Chelsea : 0-3

Liverpool - West Ham : 2-1

Dimanche 1 novembre

13 heures : Aston Villa - Southampton

15 heures : Newcastle - Everton

17 heures 30 : Manchester United - Arsenal

20 heures 15 : Tottenham - Brighton & Hove Albion

Lundi 2 novembre

18 heures 30 : Fulham - West Bromwich Albion