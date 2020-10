Liverpool - Grosse absence pour Virgil van Dijk, qui va être opéré

C'est une terrible nouvelle que vient d'annoncer Liverpool. Les Reds confirment que Virgil van Dijk (29 ans) subira une intervention chirurgicale sur la blessure au genou qu’il a subie lors du match nul (2-2) lors du derby de la Mersey, face à Everton. Une évaluation plus approfondie de la blessure a révélé qu’une opération serait nécessaire. Cependant, la durée d'indisponibilité n'est pas encore connue. Après cette opération, Van Dijk entamera un programme de rééducation avec l’équipe médicale du club pour lui permettre d’atteindre sa pleine forme physique dès que possible. Après la blessure d'Alisson, les coéquipiers de Mohamed Salah enregistrent un nouveau coup dur.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪