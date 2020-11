Liverpool - Grosse inquiétude pour Joe Gomez, touché au genou avec l'Angleterre

Il n'y a pas que le PSG qui est victime de blessures à répétition. Liverpool, champion d'Angleterre, n'a pas disputé le Final-8 de la Ligue des Champions mais le club enchaîne les mauvaises nouvelles. Alors que van Dijk, Fabinho et Alexander-Arnold sont à l'infirmerie, pour des périodes allant de quelques semaines à plusieurs mois, les Reds ont appris une mauvaise nouvelle ce mercredi. En effet, Joe Gomez, qui était avec l'équipe d'Angleterre, s'est blessé au genou à l'entraînement. Liverpool a confirmé la blessure, tandis que Sky Sports se montre bien pessimiste concernant l'état de santé du joueur.

"La sélection d'Angleterre a annoncé que Joe Gomez s'était retiré de l'équipe pour les prochains matches internationaux après s'être blessé au genou à l'entraînement. Le défenseur fera l'objet d'un diagnostic plus approfondi sur la question avec notre équipe médicale" est-il renseigné dans le communiqué des Reds.

.@England have announced Joe Gomez has withdrawn from the squad for their forthcoming internationals after sustaining a knee injury in training.



The defender will undergo further diagnosis on the issue with our medical team.