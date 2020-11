Liverpool - Jordan Henderson s'ajoute à la longue liste de blessés

L'international anglais Jordan Henderson (30 ans) est sorti à la mi-temps du match de Ligue des nations entre la Belgique et l’Angleterre (2-0) ce dimanche. Le milieu de Liverpool a été contraint de céder sa place à Harry Winks. Ainsi, un nouveau joueur de Liverpool rejoint l’infirmerie avant le match du week-end contre Leicester. Mauvaise nouvelle pour les Reds, car outre les blessures longue durée de Virgil van Dijk et Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold se trouve également à l’infirmerie. Andrew Robertson s’est lui aussi blessé pendant la trêve internationale avec l’Ecosse. Le latéral gauche souffre d’un souci aux ischios-jambiers. Voilà qui devrait éviter à Jürgen Klopp de se poser trop de questions au moment de constituer son équipe pour ce choc en Premier League.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a réagi à propos de cette nouvelle blessure. Henderson, qui a ressenti une douleur, laisse craindre un forfait pour les prochains matchs, aussi bien avec l’équipe nationale qu’en club. "Jordan a ressenti une petite raideur pendant la pause et il a estimé qu’il ne pouvait pas continuer", a ainsi expliqué le sélectionneur des Three Lions en conférence de presse. Le technicien national a ensuite suggéré un problème aux ischio-jambiers sans pour autant pouvoir le confirmer avant des examens plus approfondis. Toutes ces blessures pourraient pousser les dirigeants champions d'Angleterre en titre à recruter dès cet hiver...