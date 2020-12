Liverpool - Jürgen Klopp a vécu l'une de ses plus grandes soirées de LDC

Décimé par les blessures, Liverpool a néanmoins réussi à s'imposer face à l'Ajax Amsterdam (1-0). Les Reds ont assuré leur qualification et la première place du groupe grâce notamment aux très bonnes prestations des jeunes joueurs. C'est le cas du gardien Caoimhin Kelleher (22 ans), qui a multiplié les arrêts spectaculaires, ou encore Curtis Jones qui a marqué le but de la victoire sur un centre de Neco Williams (19 ans), qui a épaté au poste d'arrière droit. Ainsi, obtenir une victoire dans ces conditions a rendu très heureux l'entraîneurs des Reds Jürgen Klopp.

"Honnêtement, depuis que je suis à Liverpool, cela ressemble à l'une des plus grandes soirées de Ligue des champions que nous ayons eues, a confié l'entraîneur allemande. Depuis les matchs sans supporters, c'était le plus important, le plus difficile et le plus exceptionnel. Nous avons défendu comme des démons. Vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes en tête du groupe après la cinquième journée et nous ne l'avons jamais fait auparavant. C'est incroyablement bon", a confié le technicien allemand.