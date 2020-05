Liverpool - Jürgen Klopp affiche sa confiance pour l'obtention du titre

Interrompue depuis plus de deux mois en raison de l'épidémie de coronavirus, la Premier League n'est pas encore certaine de reprendre. Mais, en cas de reprise, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, n'a aucun doute sur la capacité de son équipe, première au classement (82 points) avec 25 unités d'avance sur son principal poursuivant (Manchester City, 57 points), à aller au bout de sa formidable saison et retrouver un titre qui lui échappe depuis 1990.

"Le football est un sport où tout le monde est à peu près dans la même situation, on joue l'un contre l'autre et si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau historique, il suffit d'être à notre meilleur niveau possible. Quand nous reprendrons, on aura tous la même durée de préparation et notre boulot a toujours été et sera toujours d'utiliser au mieux la situation dans laquelle on se trouve. On sera en aussi bonne forme que possible", a-t-il lancé au cours de l'émission Football Focus, sur la BBC.