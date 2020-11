P.League - Jürgen Klopp demande le retour des 5 changements

La Premier League a décidé de remettre en place le fait de pouvoir réaliser 3 changements, tandis que les 4 autres grands championnats européens ont décidé d'instaurer la règle des 5 changements. Cette règle a été favorisée par les petits clubs anglais, en insistant sur le fait que les grosses écuries anglais seraient favorisées par cette nouvelle règle avec leurs effectifs pléthoriques. Cependant, le calendrier est intense pour tous les clubs présents en coupes d'Europe : des matchs quasiment tous les 3 jours qui fatiguent les joueurs.

C'est pour cette raison que l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a réclamé le retour des 5 changements lors d'une interview au Guardian : "on devrait avoir cinq changements, pas trois. Mais je ne pense plus que ce soit possible à cause du système. Cela n'aide évidemment pas quand il y a des blessures. Pour moi, c'est un manque de leadership de Richard Masters (le directeur général de la Premier League, ndlr). Aucun des sept meilleurs clubs n'a demandé un avantage. Nous savions simplement, parce que nous connaissions notre calendrier, que ce serait incroyablement difficile. Pour avoir les meilleurs matchs le week-end en Premier League, disposer de cinq changements aurait également aidé. Je pense que nous devrions y réfléchir à nouveau", a confié l'entraîneur du club champion d'Angleterre en titre.