Liverpool - Jürgen Klopp fond en larmes dans une interview émouvante

Cinq ans après son arrivée sur le banc de Liverpool, Jürgen Klopp est parvenu à refaire du club de la Mersey l'un des plus puissants du monde. Après la Ligue des Champions la saison dernière, c'est la Premier League qu'il a remporté cette année, un titre que les Reds attendaient depuis 1990. Après l'officialisation de ce dix-neuvième sacre, hier soir suite à la défaite de City à Chelsea (2-1), le technicien allemand n'a pas pu retenir ses larmes au moment de réagir au micro de Sky Sports.

"Malheureusement, je n'ai pas de mots, c'est incroyable, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Devenir champion avec ce club est absolument incroyable", a d'abord expliqué Klopp, avant de rendre hommage à l'ancienne gloire du club, Kenny Dalglish, présent lors de l'interview, à Steven Gerrard et aux supporters. "C’est un grand moment. Je suis complètement submergé par l’émotion. Je ne savais pas que j’allais ressentir ça. C’est pour vous les supporters. Fêtez-ça chez vous ou devant votre maison, mais pas plus loin, restez chez vous. Célébrez, tout est là (dans votre coeur) et là (dans votre esprit), c'est une joie immense d'avoir fait ça pour vous, je peux vous le dire..."