Liverpool - Klopp à la retraite dès la fin de son passage à Liverpool ?

Alors qu'il a soulevé la Ligue des Champions la saison passée puis le titre de champion d'Angleterre cette saison, Jürgen Klopp n'écarte pas la possibilité de prendre sa retraite à la fin de son contrat, en 2024. Le technicien de 53 ans l'a confié à Sportbuzzer : "je prendrai un an de pause (à la fin de l'aventure avec Liverpool) et je me demanderai à la fin si le foot me manque. Si la réponse est négative, dans ce cas c'en sera fini de l'entraîneur Jürgen Klopp".

Le coach allemand a également évoqué "un truc" qui ne lui "manquera pas : la tension brutale juste avant le début du match. Ce n'est pas une partie de plaisir" a-t-il avoué. Quoi qu'il en soit, depuis son arrivée sur le banc de Liverpool en 2015, Klopp a marqué l'histoire du club à jamais.